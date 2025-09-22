Comolli e Braghin presenti alla cerimonia del Pallone d’Oro | le FOTO con Yildiz e Girelli sono già virali

Comolli e Braghin presenti alla cerimonia del Pallone d’Oro: la FOTO con tutti i dettagli in vista della premiazione. Sul red carpet del Pallone d’Oro sfilano i giocatori, ma in platea, a rappresentare il prestigio del club, c’è la dirigenza. La serata di gala di Parigi, che vede protagonisti i bianconeri Kenan Yildiz e Cristiana Girelli, è impreziosita anche dalla presenza di due figure chiave dell’organigramma della Juventus: il Direttore Generale Damien Comolli e il Women’s Football Director Stefano Braghin. La loro partecipazione non è una semplice formalità, ma un segnale forte e chiaro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

