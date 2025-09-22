Gara valida per il secondo turno di Coppa Italia 20252026. I lariani sognano l’Europa e vogliono provare ad arrivare attraverso questa competizione, mentre I neroverdi sperano di sovvertire il pronostico che li vede sfavoriti. Como-Sassuolo si giocherà mercoledì 24 settembre 2025 alle ore 21 presso lo stadio Senigallia. COMO-SASSUOLO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I lariani hanno iniziato la stagione con entusiasmo e un paio di risultati che infondono fiducia. L’ultima vittoria in campionato contro la Fiorentina, che fa il paio con quella ottenuta all’esordio contro la Lazio, ha dimostrato che squadra di Fabregas punta in alto. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Como-Sassuolo, secondo turno Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla