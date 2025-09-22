Como notte di caos in Viale Roosevelt | agente trascinato a terra e auto presa a calci 18enne arrestato

Un arresto e quattro denunce a Como: poliziotto ferito durante un controllo notturno. Giovani già noti alle forze dell'ordine coinvolti.

