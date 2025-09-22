Como, 22 settembre 2025 – La lite tra vicini di casa è degenerata in aggressione a bastonate, con l'arresto di un ventiduenne, finito questa mattina a processo con rito direttissimo, arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e danneggiamento. L'intervento della Squadra Volante risale a sabato sera in via di Vittorio, dove la vittima, un uomo di 52 anni, era già stato preso in cura dal 118, intervenuto poco prima con un'ambulanza. Ai poliziotti ha raccontato di essere stato aggredito dal suo giovane vicino, che era ancora presente, con un bastone, utilizzato anche per danneggiare sia l’auto sia la moto parcheggiate sotto il condominio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Como: litiga con il vicino (per una frase sgradita) e lo prende a bastonate, arrestato