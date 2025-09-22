Como lite tra vicini finisce nel sangue a bastonate | 22enne arrestato

Una discussione tra vicini di casa è degenerata sabato sera in via di Vittorio a Como, trasformandosi in una violenta aggressione.Quando la volante della polizia di Stato è arrivata sul posto, un uomo di 52 anni era già stato soccorso dai sanitari del 118 dopo essere stato colpito con un bastone. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: como - lite

