Como lite tra vicini degenera | 22enne prende a bastonate un uomo di 52 anni e gli devasta l' auto e la moto

Un giovane di 22 anni è stato arrestato a Como per lesioni aggravate e danneggiamento dopo una lite tra vicini.

Como, ferito dopo una lite in strada chiama la Polizia, viene soccorso ma si scopre che era ricercato. Arrestato un 44enne dello Sri-Lanka.

Lite tra vicini degenera: 22enne arrestato; Ferì con un colpo di pistola il 38enne che s'era messo in mezzo per sedare la lite: agricoltore resta in carcere; Como, lite furiosa per un parcheggio: uomo estrae un coltello in strada davanti ai passanti terrorizzati.

