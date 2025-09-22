Como Fabregas raccoglie la squadra in cerchio dopo la vittoria con la Fiorentina | il suo discorso
ai giocatori lariani Un gol al 94?, una vittoria di prestigio che sa di svolta. Il Como di Cesc Fàbregas batte la Fiorentina 2-1 al termine di una partita emozionante, conquistando tre punti pesantissimi dopo il pareggio ottenuto contro il Genoa. Ma il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Como, ufficiale l’acquisto di Jesús Rodríguez! Fabregas: «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui!»
L’ultimo acquisto. Il Como non si ferma. Preso anche Addai. Fabregas in pressing sul rossonero Thiaw
Calciomercato Como, grandissimo colpo per Fabregas: completamente fatta per quel giocatore!
Como-Lazio 2-0: Douvikas e una magia di Nico Paz stendono Sarri; Brioni annuncia la partnership con il Como 1907; Il Como perde, il discorso di Fabregas è da brividi: Se sono allenatore è per momenti come questi.
Fabregas ferma tutto il Como in campo, deve parlare subito alla squadra: “Solo così staremo meglio” - Cesc Fabregas fa un discorso motivazionale al Como subito dopo il triplice fischio della sfida contro la Fiorentina ... Scrive fanpage.it
Como, il discorso di Fabregas alla squadra: “Se giochiamo così, identifico solo cose buone” | VIDEO - “ Se giochiamo così credetemi che identifico cose molto buone. Secondo gianlucadimarzio.com