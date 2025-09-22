Como e provincia sommerse dall' acqua il maltempo crea il caos

Como, 22 set. (askanews) - Prosegue il lavoro delle squadre dei Vigili del fuoco nel comasco per far fronte ai danni causati dalla forte pioggia, soprattutto tra il capoluogo, Cabiate e Blevio. A Como è in corso la messa in sicurezza di uno smottamento che ha causato l'interruzione della linea ferroviaria Como-Chiasso, mentre a Cabiate sono in atto le operazioni di evacuazione di alcune persone bloccate nelle proprie abitazioni e in alcuni veicoli per l'innalzamento del livello dell'acqua dovuto all'esondazione del Seveso. Ovunque ci sono strade come fiumi, frane di fango, con gravi disagi alla circolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Como e provincia sommerse dall'acqua, il maltempo crea il caos

