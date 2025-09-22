Como disastro maltempo | auto trascinate dal fango Lariana e Regina invase da acqua e detriti

Como, 22 settembre 2025 – Lariana e Regina bloccate, sottopasso della stazione ferroviaria di Como allagato, automobili trascinate da fiumi di acqua e fango: decine di interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Como, sono in corso a partire dalle 7 di questa mattina, a partire dal capoluogo, per poi estendersi. Pochi minuti dopo le 7 in via Torno, sulla Lariana nel tratto tra i comuni di Como e Blevio, la sede stradale è stata invasa da una frana: l'intervento per il ripristino si è protratto per oltre due ore ed è ancora in corso, la strada è bloccata. Un'auto è stata coinvolta, rimanendo parzialmente seppellita dai detriti, ma senza feriti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, disastro maltempo: auto trascinate dal fango. Lariana e Regina invase da acqua e detriti

Dal lungolago di Como a via Cavallotti, un disastro di strada

