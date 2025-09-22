Como controllo di routine si trasforma in rissa | 27enne ubriaco si scaglia contro i poliziotti

Como, cittadino egiziano di 27 anni denunciato per resistenza e oltraggio dopo un controllo notturno: ferito un agente durante la colluttazione.

como controllo di routine si trasforma in rissa 27enne ubriaco si scaglia contro i poliziotti

