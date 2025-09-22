Como Borghi sommersa dall’acqua | binari come un torrente treni bloccati

Quicomo.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le immagini che arrivano dalla stazione di Como Borghi parlano da sole: i binari completamente sommersi dallacqua, trasformati in pochi minuti in un vero e proprio torrente in piena. Il maltempo che da ore sta flagellando la città non ha risparmiato la linea ferroviaria, costringendo a bloccare. 🔗 Leggi su Quicomo.it

