Como Borghi sommersa dall’acqua | binari come un torrente treni bloccati
Le immagini che arrivano dalla stazione di Como Borghi parlano da sole: i binari completamente sommersi dall’acqua, trasformati in pochi minuti in un vero e proprio torrente in piena. Il maltempo che da ore sta flagellando la città non ha risparmiato la linea ferroviaria, costringendo a bloccare. 🔗 Leggi su Quicomo.it
