aggiornamenti sul set di spider-man: brand new day. Le riprese del nuovo film della saga dedicata a Spider-Man sono state temporaneamente interrotte a causa di un incidente che ha coinvolto Tom Holland. L’attore, protagonista principale, ha subito un lieve infortunio durante le sessioni di scena in Scozia, portando alla sua temporanea assenza dal set. Questo evento ha suscitato grande attenzione tra il pubblico e gli addetti ai lavori, poiché si tratta di un progetto particolarmente atteso per il suo ritorno alle location reali e alle acrobazie pratiche. dettagli sull’incidente e lo stato delle riprese. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Commozione cerebrale di Tom Holland sul set di Spider-Man: ecco cosa è successo