Commercialisti ed esperti contabili riforma professione | cosa cambia?
Il Consiglio dei ministri numero 141 riunitosi giovedì 11 settembre 2025 ha approvato su proposta del Ministro della giustizia Carlo Nordio un disegno di legge di delega all’Esecutivo per la riforma della disciplina dell’ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile. Il testo, si legge nel comunicato stampa diffuso a margine del CDM sul portale di Palazzo Chigi, ha l’obiettivo di riorganizzare le attività professionali e valorizzare i profili multidisciplinari della categoria dei commercialisti ed esperti contabili, al fine di rispondere in modo più efficace alle esigenze del mercato. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Salerno, “Nel solco di San Matteo, il ruolo del commercialista nel sociale”: iniziativa promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC)
