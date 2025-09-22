comincia la terza stagione di musicleaks nella nuova app gratuita di 361tv

Musicleaks è tornata. O meglio, tornerà nelle prossime ore. In genere non si deve mai scrivere di faccende che ci riguardino in prima persona, vorrebbe le regole del giornalismo, ma per scelta non faccio parte dell’albo dei giornalisti e Musicleaks è un unicum che credo meriti di essere raccontato, oltre che ovviamente visto, proprio per un taglio assolutamente non giornalistico. Innanzitutto di che si tratta? Musicleaks è un format televisivo, oggi molti lo chiamerebbero podcast o videocast o vodcast, fate voi, della durata di circa dodici minuti a puntata, nel quale si parla senza alcun vincolo, pressione o censura del mondo dello spettacolo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

