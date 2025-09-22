comiche da oscar che sono state snobbate

Negli ultimi anni, l’Accademia delle Arti e delle Scienze Cinematografiche ha adottato numerose iniziative per correggere alcune storture storiche e migliorare la rappresentatività nel mondo del cinema. Tra le novità più significative, si annovera il lancio di una nuova categoria dedicata alle coreografie di stunt, prevista per la cerimonia del 2027. Inoltre, sono stati compiuti sforzi concreti per aumentare la diversità tra i membri dell’istituzione, in risposta alle critiche sollevate dal movimento #OscaoWhite. miglioramenti nella rappresentanza e nella diversità all’Academy. Le aree che hanno ricevuto maggiore attenzione riguardano principalmente il settore della commedia e dei generi considerati meno riconosciuti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

