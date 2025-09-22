Come va lo sciopero per Gaza | proteste in tutta Italia
L'Italia scende in piazza per lo sciopero generale per Gaza. La mobilitazione ha già bloccato treni, trasporti e scuole, ma da Nord a Sud la protesta sta infiammando le piazze italiane, da Torino a Roma, passando per Genova, Bologna e Livorno. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: sciopero - gaza
"No alla soluzione finale contro il popolo palestinese", fiaccolata per Gaza e sciopero: la Cgil si mobilita
"Fermiamo il massacro di Gaza": sciopero Cgil e corteo da piazza del Luogo Pio. Usb: "Pronti a bloccare tutto"
«Blocchiamo tutto», lunedì sciopero generale per Gaza: iniziative anche a Bergamo
Gli studenti universitari in sciopero per Gaza a Torino https://lastampa.it/torino/2025/09/22/video/gli_studenti_universitari_in_sciopero_per_gaza_a_torino-15319302/?ref=twhpv… @LaStampa - X Vai su X
Local Team. . LIVE Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia: diretta video - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero per Gaza, manifestanti sui binari a Napoli: forti ritardi. Studenti in corteo nelle città - Aggiornamento del 22 Settembre delle ore 12:02; Sciopero generale per Gaza, manifestazioni in tutta Italia. L’impatto sui servizi; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre.
In corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza - E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. Scrive msn.com
“Blocchiamo tutto”: al via dal Campus Einaudi a Torino lo sciopero per Gaza dei sindacati di base - Con queste parole scritte su uno striscione prende il via la protesta degli studenti al Campus Einaudi. Come scrive lastampa.it