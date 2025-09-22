Come va lo sciopero per Gaza | proteste in tutta Italia

Today.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Italia scende in piazza per lo sciopero generale per Gaza. La mobilitazione ha già bloccato treni, trasporti e scuole, ma da Nord a Sud la protesta sta infiammando le piazze italiane, da Torino a Roma, passando per Genova, Bologna e Livorno. Nella giornata di oggi, lunedì 22 settembre. 🔗 Leggi su Today.it

sciopero gaza proteste tuttaIn corso in tutta Italia lo sciopero per Gaza - E' in corso in tutta Italia lo sciopero generale proclamato dai sindacati di base a sostegno di Gaza. Scrive msn.com

sciopero gaza proteste tutta“Blocchiamo tutto”: al via dal Campus Einaudi a Torino lo sciopero per Gaza dei sindacati di base - Con queste parole scritte su uno striscione prende il via la protesta degli studenti al Campus Einaudi. Come scrive lastampa.it

