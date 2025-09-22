Com’è stato lo sciopero di oggi alla scuola senza zaino
Lido estensi, 22 settembre 2025 – Alla scuola ‘Senza zaino’, istituto che si trova a lido degli Estensi, nella mattinata è scattata mezzora di sciopero. E i bambini hanno osservato due minuti di silenzio. Davanti al plesso, insieme agli insegnanti e ai genitori, hanno anche mostrato alcuni cartelli, un appello a fermare la guerra. La scuola senza zaino è un modello educativo e pedagogico nato in Italia nel 2002. Gli studenti non portano lo zaino perché la scuola fornisce tutto il materiale didattico. Nella provincia di Ferrara ne esiste una sola, che fa parte dell’istituto comprensivo di Porto Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
