Com’è stato lo sciopero di oggi alla scuola senza zaino

Ilrestodelcarlino.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lido estensi, 22 settembre 2025 – Alla scuolaSenza zaino’, istituto che si trova a lido degli Estensi, nella mattinata è scattata mezzora di sciopero. E i bambini hanno osservato due minuti di silenzio. Davanti al plesso, insieme agli insegnanti e ai genitori, hanno anche mostrato alcuni cartelli, un appello a fermare la guerra. La scuola senza zaino è un modello educativo e pedagogico nato in Italia nel 2002. Gli studenti non portano lo zaino perché la scuola fornisce tutto il materiale didattico. Nella provincia di Ferrara ne esiste una sola, che fa parte dell’istituto comprensivo di Porto Garibaldi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

com8217232 stato lo sciopero di oggi alla scuola senza zaino

© Ilrestodelcarlino.it - Com’è stato lo sciopero di oggi alla scuola senza zaino

In questa notizia si parla di: stato - sciopero

Transport for London (TfL), che gestisce la "Tube" a Londra, ha avvertito che tra lunedì e giovedì il servizio sarebbe stato ridotto o sospeso a causa sciopero.

È stato indetto uno sciopero generale "per Gaza"

Sciopero:| Campana è stato scavalcato - Il modo inusuale con il quale è stato annunciato lo sciopero avrebbe spiazzato anche il presidente dell'Associazione italiana ... Si legge su calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Com8217232 Stato Sciopero Oggi