Come sta il 23enne caduto dal tettuccio di un'auto in corsa a Esine | negativi i risultati dei test antidroga

Resta ricoverato in gravi condizioni e in pericolo di vita il 23enne che ieri a Esine (Brescia) è caduto dal tettuccio di un'auto in corsa guidata da un amico, mentre faceva video con il cellulare. Hanno dato esito negativo i test tossicologici fatti sul ragazzo e sul conducente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tg1. . Nel bresciano, è in gravi condizioni il 23enne caduto dal tetto di un’auto in corsa, dove era salito per una bravata da postare poi sui social. Al Tg1 il video di quegli istanti drammatici. #Tg1 Giuseppe La Venia - facebook.com Vai su Facebook

Nel bresciano, è in gravi condizioni il 23enne caduto dal tetto di un’auto in corsa, dove era salito per una bravata da postare poi sui social. Al Tg1 il video di quegli istanti drammatici. #Tg1 Giuseppe La Venia - X Vai su X

Si filma sul tetto dell'auto in corsa e cade: il ragazzo è stato operato d’urgenza; Sfida social finisce in tragedia: 23enne in fin di vita dopo essere caduto dal tettuccio di un’auto; Cade dal tetto dell’auto in corsa, il video del folle gioco.

