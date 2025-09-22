Come spiegare l’autunno ai bambini attraverso i libri | 5 consigli di lettura per celebrare l’arrivo di una nuova stagione
Il caldo è stato spazzato via dall’arrivo dell’autunno una stagione ricca di colori caldi, come l’arancione, il rosso che creano paesaggi suggestivi. I cambiamenti autunnali portano sempre un mistero e allo stesso tempo una meraviglia visiva. Come spiegare l’equinozio d’autunno ai bambini? Il passaggio di stagione dall’estate all’autunno è il momento in cui le giornate diventano più corte e anche più fredde, tutto ciò fa percepire questa stagione come una stagione triste. In realtà, l’autunno è una stagione dalle mille attività ludo-didattiche e dalle scoperte: dalla vendemmia, alla raccolta di castagne da fare all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: spiegare - autunno
Non si possono spiegare, ma solo vivere: arrivano le Autumn Vibes dal 19 al 21 settembre -30% sul prezzo outlet della collezione Autunno/Inverno. Scopri i negozi aderenti al link: https://tinyurl.com/AutumnVibesMV #MantovaVillage - facebook.com Vai su Facebook
Quest’anno Giorgia Meloni scappa dall’appuntamento di Cernobbio e lascerà il compito a Giancarlo Giorgetti di spiegare come il Paese affronterà un autunno che non promette semplici turbolenze, ma uno tsunami economico. Intanto, per famiglie e consumat - X Vai su X
21 settembre giornata mondiale dell’Alzheimer: un libro per spiegare ai bambini la malattia “dei nonni” - Arianna Papini e il suo libro "Le parole scappate" per aiutare i più piccoli a comprendere l'Alzheimer e instaurare una nuova relazione ... Segnala ilfattoquotidiano.it