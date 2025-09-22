Come OpenAI sta costruendo il suo impero dal futuro rivale di Linkedin allo shopping di startup

OpenAI non si accontenta di ChatGPT: tra investimenti e acquisizioni, ha nel radar decine di startup. Ecco in quali ha investito. E ora prepara il lancio di una piattaforma di recruiting. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - Come OpenAI sta costruendo il suo impero, dal futuro rivale di Linkedin allo shopping di startup

OpenAI si allea con Jony Ive e Luxshare per lanciare un hardware nativo AI entro il 2027 - OpenAI sta costruendo i suoi primi dispositivi consumer con la visione di design di Jony Ive e l'ex talento hardware di Apple. Riporta notebookcheck.it