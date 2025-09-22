Come Montare un PC collegando ogni parte una per una

Costruire ed assemblare il proprio PC è sicuramente una soddisfazione, non solo perché si riescono a risparmiare soldi, ma anche perché ci si sentirà di averlo fatto da solo e, quindi, di essere molto bravi. In realtà, montare un computer è come montare un mobile di Ikea, basta solo mettere insieme i pezzi, avvitare le viti e sistema gli incastri per fare in modo che tutto funzioni. Rispetto ad un semplice mobile però ci sono delle raccomandazioni da fare per l'uso di componenti elettrici ed elettronici, che sono comunque oggetti delicati. Per esempio, prima di usare le mani su fili e transistor è necessario assicurarsi di scaricare l'energia elettrostatica per non danneggiare nessun componente con una mini scossa elettrica. 🔗 Leggi su Navigaweb.net