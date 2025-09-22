Le immagini da Gaza continuano a colpire nel profondo e oggi, lunedì 22 settembre, anche l’Italia torna a mobilitarsi. Dopo i cortei e i blocchi del 19 settembre, una nuova giornata di sciopero nazionale di 24 ore, indetta dai sindacati di base, porta la protesta nelle piazze di grandi e piccole città, fermando trasporti, scuole e molti altri servizi. Sciopero in sostegno al popolo di Gaza, chi si ferma. Lo sciopero indetto per oggi, lunedì 22 settembre, porta un blocco nazionale destinato a fare rumore. “Saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno. Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme manifestazione” si legge su sito Usb, Unione Sindacale di Base. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come funziona lo sciopero di oggi per Gaza: chi si ferma, orari e città