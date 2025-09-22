Come funziona lo sciopero di oggi per Gaza | chi si ferma orari e città
Le immagini da Gaza continuano a colpire nel profondo e oggi, lunedì 22 settembre, anche l’Italia torna a mobilitarsi. Dopo i cortei e i blocchi del 19 settembre, una nuova giornata di sciopero nazionale di 24 ore, indetta dai sindacati di base, porta la protesta nelle piazze di grandi e piccole città, fermando trasporti, scuole e molti altri servizi. Sciopero in sostegno al popolo di Gaza, chi si ferma. Lo sciopero indetto per oggi, lunedì 22 settembre, porta un blocco nazionale destinato a fare rumore. “Saranno milioni i lavoratori e le lavoratrici che si fermeranno. Non sono più solo i portuali, dai quali è partito l’appello alla lotta, ma è ormai un fiume in piena che attraversa la penisola e si prepara a sfociare in una enorme manifestazione” si legge su sito Usb, Unione Sindacale di Base. 🔗 Leggi su Dilei.it
In questa notizia si parla di: funziona - sciopero
Scusi @InfoAtac domani con lo sciopero la metro A funziona - X Vai su X
È ufficiale: sciopero generale il 22 settembre, a rischio treni, scuola e trasporti - facebook.com Vai su Facebook
Sciopero generale per Gaza, trasporti pubblici e privati si fermano. Scuola a rischio (anche nidi) - Sciopero, anche i dipendenti vaticani si mobilitano; Sciopero generale per Gaza, da treni a scuola: settori a rischio stop oggi 22 settembre; Sciopero generale per Gaza, l’impatto sui servizi. Manifestazione a Roma.
Come funziona lo sciopero di oggi per Gaza: chi si ferma, orari e città - Il 22 settembre l'Italia scende in piazza per Gaza: tutto quello che c’è da sapere sullo sciopero di oggi ... Si legge su dilei.it
Sciopero generale per Gaza: a Roma chiuse le stazioni metro di Termini, a Torino gli studenti bloccano l'ingresso all'università - Lo sciopero generale indetto per oggi (lunedì 22 settembre) dalle sigle sindacali di base, in segno ... Lo riporta leggo.it