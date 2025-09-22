Come cambia Napoli con l'America's Cup 2027 | sul Lungomare nuove scogliere villaggi maxi-schermi bar e ristoranti
Due villaggi per l'America's Cup 2027, porto turistico a Bagnoli con nuove scogliere, bar e ristoranti in via Caracciolo. Ecco come cambierà Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come cambia l’America’s Cup di Napoli: modello Nba, Luna Rossa con una donna e Peter Burling a bordo; L’intervista Matteo de Nora: «Napoli? Sicurezza e capacità organizzative scalzano gli stereotipi»; America’s Cup, nuovo Protocollo di gara per le regate a Napoli nel 2027.
L’intervista Matteo de Nora: «Napoli? Sicurezza e capacità organizzative scalzano gli stereotipi» - Una città che cresce, capace di organizzare manifestazioni internazionali, una città che è molto più sicura di quanto dicano gli stereotipi, una città pronta ... Si legge su ilmattino.it
Napoli, sprint Coppa America, ecco la Bagnoli del futuro: «Mare libero e balneabile» - E, soprattutto, lasceremo in eredità alla città il mare balneabile a Bagnoli», sottolinea con orgoglio ... Secondo ilmattino.it