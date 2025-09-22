Colta da malore | 80enne di Amalfi trasportata in eliambulanza al Ruggi

Salernotoday.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un intervento di emergenza è stato effettuato in Costiera Amalfitana nella serata di ieri. Alle 22.15 un’eliambulanza del 118 è atterrata al campo sportivo di Scala per il soccorso a una donna di 80 anni residente ad Amalfi, colpita da un improvviso problema cardiovascolare. Dopo un primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: colta - malore

Tragedia al mare degli umbri, colta da malore prima del pranzo. Muore a 79 anni

Paura alle poste di Ostia: donna colta da malore cade a terra. Una dipendente le salva la vita

Tragedia in spiaggia: donna colta da malore mentre fa il bagno, inutili i soccorsi

Colta da malore: 80enne di Amalfi trasportata in eliambulanza al Ruggi; È morto Raffaele Ferraioli, sindaco di Furore per 39 anni. Lutto in Costiera Amalfitana.

Malore sulla spiaggia di Acciaroli: tragedia in vacanza per un 80enne - Tragedia ad Acciaroli: un anziano di 80 anni in vacanza nel Cilento è morto in spiaggia a causa di un malore. Scrive infocilento.it

Cerca Video su questo argomento: Colta Malore 80enne Amalfi