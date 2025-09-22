Colta da malore | 80enne di Amalfi trasportata in eliambulanza al Ruggi
Un intervento di emergenza è stato effettuato in Costiera Amalfitana nella serata di ieri. Alle 22.15 un’eliambulanza del 118 è atterrata al campo sportivo di Scala per il soccorso a una donna di 80 anni residente ad Amalfi, colpita da un improvviso problema cardiovascolare. Dopo un primo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
