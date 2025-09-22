Colpi d’arma da fuoco in pieno centro due persone ferite

Tempo di lettura: < 1 minuto Due persone di origine extracomunitaria sono state ferite, uno gravemente ed un’altra in maniera meno grave, da colpi di arma da fuoco. L’aggressione pare sia avvenuta intorno alle ore 17.00 circa, nei pressi di Largo Dogana a Salerno. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Colpi d’arma da fuoco in pieno centro, due persone ferite

