Collegamento ferroviario aeroporto - stazione | aggiudicata la gara per 68 milioni

BRINDISI - Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo FS Italiane) ha concluso la procedura di affidamento relativa alla progettazione esecutiva e all'esecuzione dei lavori per il collegamento ferroviario tra l'aeroporto del Salento e la stazione di Brindisi.L'appalto, del valore di oltre 68. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

