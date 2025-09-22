Colleferro Inaugurati i rinnovati locali della Foresteria comunale al piano superiore della club house di Via degli Atleti

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sono stati inaugurati nella tarda mattinata di Sabato 20 Settembre, i rinnovati locali della Foresteria comunale ubicati al L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Inaugurati i rinnovati locali della Foresteria comunale al piano superiore della “club house” di Via degli Atleti

In questa notizia si parla di: colleferro - inaugurati

Colleferro. Allagamenti su Via Fontana dell’Oste. Inaugurati la nuova vasca di decantazione ed i lavori realizzati per risolvere il problema

90° ANNO DI COLLEFERRO E CINQUE ANNI DALLA TRAGICA SCOMPARSA DI WILLY: L’INTERVENTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA MATTARELLA E IL SALUTO AI SINDACI DEL TERRITORIO Una giornata importante per la Città di Collefer - facebook.com Vai su Facebook

Colleferro. Inaugurati il cortile esterno ed i rinnovati locali interni del plesso “Leonardo da Vinci” dell’I.C. “Margherita Hack”. “Modello Dada”, una rivoluzione logistica e didattica; Colleferro. Inaugurati i locali dell’ex Direzione Bpd che diventano di proprietà del Comune ed ospiteranno l’Aula Consiliare; Colleferro. Inaugurati dal Sindaco Sanna i lavori che hanno consentito alla Scuola “G. Mazzini” di attivare una sezione “metodo Montessori” e non solo... [Foto].