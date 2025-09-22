Codogno | chiede il biglietto a un passeggero in cambio riceve pugni e calci Controllore all’ospedale
Codogno, 22 settembre 2025 – Il controllore gli chiede il biglietto e lui lo manda in ospedale. Un normale controllo si è trasformato in un episodio di violenza a bordo del treno regionale 2178, partito da Bozzolo e diretto a Milano Centrale. Poco dopo la fermata di Codogno, nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 22 settembre 2025, un passeggero privo di titolo di viaggio ha reagito con furia alla richiesta di esibire i documenti. Erano da poco passate le 18. Il capotreno, 42 anni, è stato colpito con diversi pugni al volto e un violento calcio. Le sue condizioni lo hanno quindi costretto a interrompere il servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
