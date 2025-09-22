Codice raccomandata 689 | cosa significa?
Un avviso con codice 689 non annuncia una raccomandata qualsiasi, spesso dietro c’è un debito verso lo Stato, che sia una cartella esattoriale, un avviso Inps o una multa non pagata. Il codice non svela con certezza il contenuto della raccomandata; si tratta di una classificazione interna usata da Poste Italiane per gestire la logistica degli invii. Tuttavia, la prassi mostra che il codice 689 viene spesso associato a sanzioni amministrative o a comunicazioni di natura tributaria. La peculiarità del codice 689 è che può veicolare atti molto diversi tra loro per effetti giuridici, da semplici solleciti fino a provvedimenti immediatamente esecutivi, come: cartelle di pagamento relative a imposte non versate;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: codice - raccomandata
Codice raccomandata 689: cosa significa?; Che cos’è la raccomandata market codice 689; Raccomandata market: significato codici e chi la manda.
Codice raccomandata 689: cosa significa? - Resta in giacenza 10 giorni, poi la legge la considera notificata, dietro ci sono spesso cartelle esattoriali o avvisi INPS. Segnala quifinanza.it