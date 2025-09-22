Nel girone A la Gastronomia Cantelli non convince, ma almeno vince dopo il ko patito dal Sol de Montalto. La Gastronomia Cantelli domina i primi 10’ ma va sotto 0-1, poi 2-1, 3-2 all’intervallo, 4-3 e 6-4, ma I Desperados rimangono sempre a contatto fino al 6-6. Il gol vittoria a 5’ dal termine è di Cherroud, poker in tutto per lui, gol e 4 assist per Kupsi, 2 dei quali per Culi. Con il successo sulla Gastronomia Cantelli, per il Sol de Montalto la strada sembrava spianata verso il primato, invece tutto si complica: dopo un primo tempo buono, sempre avanti e chiuso sul 7-4, la ripresa è un incubo, parziale di 3-8 della Simel, marcature multiple per Lefons nel Sol de Montalto che ne fa 6, 2 di Letizia e 2 di Lanciotti, nella Simel 6 di Tenani, 5 di Bagnardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coccinella e Zeta Club sono al comando