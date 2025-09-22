coca cola porta i fan dentro la magia di milano cortina 2026

È partner olimpico. Coca-Cola accende lo spirito olimpico con una nuova campagna dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo ai consumatori la possibilità di vincere biglietti esclusivi per gare, cerimonie e pacchetti esperienziali. Fino al 31 ottobre, chi acquista un prodotto Coca-Cola potrà partecipare all’estrazione quotidiana scansionando il QR code sull’etichetta e accumulando punti tramite l’app ufficiale. In palio ci sono ingressi per le competizioni, pacchetti “Once in a Lifetime” con viaggio e soggiorno inclusi, oltre a gadget brandizzati. Partner del Movimento Olimpico da oltre 95 anni, Coca-Cola mette al centro la connessione tra persone ed emozioni condivise. 🔗 Leggi su 361magazine.com

