Coca-Cola porta i fan dentro la magia di Milano Cortina 2026
È partner olimpico. Coca-Cola accende lo spirito olimpico con una nuova campagna dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, offrendo ai consumatori la possibilità di vincere biglietti esclusivi per gare, cerimonie e pacchetti esperienziali. Fino al 31 ottobre, chi acquista un prodotto Coca-Cola potrà partecipare all’estrazione quotidiana scansionando il QR code sull’etichetta e accumulando punti tramite l’app ufficiale. In palio ci sono ingressi per le competizioni, pacchetti “Once in a Lifetime” con viaggio e soggiorno inclusi, oltre a gadget brandizzati. Partner del Movimento Olimpico da oltre 95 anni, Coca-Cola mette al centro la connessione tra persone ed emozioni condivise. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: coca - cola
Trump cambia anche la Coca-Cola: addio a uno storico ingrediente
Trump dice di aver convinto Coca-Cola a usare zucchero canna al posto di sciroppo mais
Oltre 7mila pezzi iconici di Coca-Cola, la collezione di una vita dei coniugi Alessandrini diventa museo a Rio Salso
Un grande traguardo! Sabato 20 settembre, lo stabilimento Coca Cola di Nogara ha festeggiato i 50 anni di attività aprendo le porte dell’azienda a circa 2000 persone tra cui il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, le più alte cariche pubbliche locali e r - facebook.com Vai su Facebook
Coca Cola Village, anche Cristina D'Avena tra i protagonisti - X Vai su X
Milano-Cortina, Coca-Cola sceglie 10 porta-cartello Paese per Giochi; La nuova campagna di Coca-Cola e Star Wars unisce nostalgia e innovazione; Coca-Cola con la nuova campagna global punta sulla Gen Z.
Coca-Cola porta i fan dentro la magia di Milano Cortina 2026 - Cola accende lo spirito olimpico con una nuova campagna dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... 361magazine.com scrive
Coca-Cola regala la magia di Milano Cortina 2026. Campagna pubblicitaria a supporto - Cola, partner del Movimento Olimpico da oltre 95 anni, con la nuova campagna ticketing dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 ... Come scrive engage.it