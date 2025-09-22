A “1 Football Club” è intervenuto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus parlando dei bianconeri e della polemica di Tudor col Napoli Ottima partenza della Juventus di Tudor, nonostante fosse in dubbio fino al post Mondiale per Club. Risultati pronosticabili oppure solo auspicabili? «Diciamo che era auspicabile, perché definirlo programmato sarebbe esagerato. Però è un risultato meritato: la squadra si è rinnovata come mentalità, Tudor sta facendo un ottimo lavoro e quello che si è visto finora è stato emozionante. Alcune partite, come quella contro l’Inter o contro il Borussia, ci hanno tenuti col fiato sospeso fino all’ultimo minuto, mostrando la volontà di rimontare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Cobolli Gigli: «Polemica Tudor verso il Napoli? Poteva pensarci prima, dirlo adesso non cambia nulla»