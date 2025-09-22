Cobolli Gigli fa il punto sulla Juve | Proporrei il rinnovo a Vlahovic ma con cifre diverse Yilidz nuovo Del Piero? Vi dico questo Sullo Scudetto…

Cobolli Gigli fa il punto sulla Juve: tutte le dichiarazioni dell’ex presidente dei bianconeri sulla nuova squadra. L’ex presidente della Juve Cobolli Gigli è stato intervistato da TMW per analizzare i bianconeri dopo quest’avvio di stagione. COSA FAREBBE CON VLAHOVIC – «Lo farei giocare come stanno facendo. La decisione di rimetterlo in squadra è stata del direttore generale e mi sembra giusto, dovendo comunque pagarlo e riconoscergli cifre troppo alte per le prospettive della Juve, tanto vale che lo usino. Se poi fa quanto è riuscito ultimamente, faccio quasi un affare: è la dimostrazione che il giocatore ha capacità importanti e se si sente accettato dall’ambiente, cosa che credo Tudor gli abbia fatto sentire, ritrova la voglia di giocare e tira fuori le sue abilità da centravanti». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

