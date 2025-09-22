Cnpr Forum allarme dell’Ocse | Troppi giovani abbandonano gli studi

“Il mondo della scuola, dell’università e della formazione, inteso nella sua globalità, è centrale per il governo presieduto da Giorgia Meloni. Il divario tra Italia e Ue sul numero di laureati, messo in evidenza dall’Ocse, è un dato che non possiamo ignorare: deve indurci a riflettere e a rafforzare ulteriormente il nostro impegno per il futuro dei giovani e del Paese. In questi tre anni sono stati messi in campo interventi significativi: oltre 9 miliardi di euro di stanziamento per l’università statale, pari a un incremento del 3% rispetto al 2024, e l’inaugurazione dei campus relativi alla filiera tecnologica professionale, con uno stanziamento di oltre 40 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

