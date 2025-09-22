Arezzo, 22 settembre 2025 – Negli ultimi mesi CNA Fita ha richiamato con forza l’attenzione delle istituzioni sul grave stato delle infrastrutture stradali e autostradali italiane, denunciando la mancanza di una programmazione che concili manutenzione, sicurezza e continuità dei servizi di trasporto. Già a luglio la Federazione aveva sottolineato l’urgenza di un piano organico di interventi per evitare che la frammentazione e la simultaneità dei cantieri producessero effetti devastanti sulla circolazione e sui costi sostenuti dalle imprese. Con la riapertura di numerosi cantieri dopo la pausa estiva, la situazione è precipitata: gli autotrasportatori si trovano quotidianamente ad affrontare ritardi nella consegna delle merci, maggior esposizione a incidenti e uno stress lavorativo crescente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cna Arezzo: cantieri e pedaggi mettono in crisi l’autotrasporto