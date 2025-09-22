Seguitissima sui social e molto presente nei salotti tv, Clizia Incorvaia si distingue sempre per il suo stile trendy e ultra-femminile. La popolare influencer ha dimostrato nel corso degli anni un gusto quasi impeccabile, anche grazie al suo passato nel mondo della moda: ma quanto è alta l’ex concorrente del GF Vip? Clizia Incorvaia, quanto è alta. Nota per l’attività di influencer e la partecipazione a diversi reality, Clizia Incorvaia ha alle spalle un passato da indossatrice. Le misure dell’ex gieffina, in effetti, parlano chiaro: Clizia può infatti contare su una figura piuttosto slanciata, essendo alta 170cm. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Clizia Incorvaia, quanto è alta: i segreti dei suoi look