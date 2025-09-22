Clizia Incorvaia | Ho avuto un aborto l'amore con Paolo Ciavarro è stato messo a dura prova

Fanpage.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Clizia Incorvaia ha parlato di un periodo delicato della sua vita, vissuto nel primo anno di amore con Paolo Ciavarro, oggi suo marito. "Ho avuto un aborto, non ne ho parlato con nessuno. Piangevamo a dirotto entrambi", ha rivelato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: clizia - incorvaia

Clizia Incorvaia non trattiene le lacrime sui social: il toccante messaggio

Clizia Incorvaia ricorda la suocera Eleonora Giorgi: “Sono frustrata, non ti trovo e mi sento triste”

Clizia Incorvaia si fa un selfie in un momento drammatico: non trattiene le lacrime per il dolore

Clizia Incorvaia: Ho avuto un aborto, l'amore con Paolo Ciavarro è stato messo a dura prova; Clizia Incorvaia: «Paolo Ciavarro? La mia favola romantica. Dopo un anno di fidanzamento ho avuto un aborto. Sono stati mesi difficili»; Clizia Incorvaia, lo sfogo sul corpo dopo la depressione post partum: L'ho scoperto facendo le analisi del sangue.

clizia incorvaia ho avutoClizia Incorvaia: “Ho avuto un aborto, l’amore con Paolo Ciavarro è stato messo a dura prova” - Clizia Incorvaia ha parlato di un periodo delicato della sua vita, vissuto nel primo anno di amore con Paolo Ciavarro, oggi suo marito ... Segnala fanpage.it

clizia incorvaia ho avuto“Dopo l’aborto ho dovuto fingere”: Clizia Incorvaia si confessa - In tv, Clizia Incorvaia ha raccontato un periodo molto difficile della sua vita. Si legge su donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Clizia Incorvaia Ho Avuto