Classificazione del personale ATA | ruoli competenze e mansioni
Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL 2019-2021, a partire dal 1° maggio 2024, il personale ATA delle scuole italiane si trova a operare all’interno di una struttura organizzativa rinnovata. Le modifiche introdotte mirano a valorizzare competenze, responsabilità e percorsi professionali attraverso una classificazione più coerente con le esigenze della scuola moderna.Il nuovo sistema ridefinisce . .it. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
In questa notizia si parla di: classificazione - personale
La Provincia di Pescara intende procedere alla copertura di n. 1 posto dell’Area degli Istruttori del sistema di classificazione del personale del Comparto Funzioni Locali di cui al CCNL del 16/11/2022, profilo professionale Amministrativo, con rapporto di lavor - facebook.com Vai su Facebook
Personale ATA, ecco le mansioni per profilo previste dal Contratto; Personale ATA: tutte le mansioni per profilo nel nuovo Contratto 2019-21, in vigore dal 1° maggio 2024; Quali sono i requisiti per diventare personale ATA? I dettagli sulle novità del nuovo contratto.
Personale ATA, ecco le mansioni per profilo previste dal Contratto - Il nuovo sistema di classificazione del personale ATA, entrato in vigore il 1° maggio 2024 con il CCNL 2019- orizzontescuola.it scrive
Scuola, scatta il nuovo contratto: quanto aumentano gli stipendi del personale Ata da maggio - Il nuovo contratto collettivo nazionale che riguarda il personale scolastico Ata (cioè ausiliario, tecnico e amministrativo) porterà una classificazione diversa dei dipendenti, una nuova figura – ... Come scrive fanpage.it