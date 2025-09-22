Classifica marcatori Liga 20252026: l’elenco aggiornato dei cannonieri del campionato spagnolo La Liga 20252026 ha aperto i battenti con gli anticipi della 1ª giornata venerdì 15 agosto e i principali bomber del campionato spagnolo hanno iniziato a sfidarsi a suon di gol per il titolo di capocannoniere del torneo. Classifica marcatori Liga 20252026: chi succederà . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Classifica marcatori Liga 2025/2026: chi sarà il nuovo Pichichi?