Clan Moccia tutti scarcerati i 15 componenti della famiglia
Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia, nonostante per la Procura di Napoli farebbero parte del noto clan. La decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli ha rigettato l'appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione sopraggiunta tempo fa - per decorrenza dei. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: clan - moccia
Scarcerazioni eccellenti nel clan Moccia: lasciano carcere boss e affiliati per decorrenza termini
Scarcerazioni eccellenti nel clan Moccia: lasciano carcere boss e affiliati per decorrenza termini
Clan Moccia, il procuratore chiede una relazione sul processo a rilento
Napoli, tribunale Riesame conferma scarcerazioni clan Moccia #napoli #clanmoccia - X Vai su X
Clan Moccia, Riesame si riserva decisione sul caso scarcerazioni - facebook.com Vai su Facebook
Scarcerati i vertici del clan di camorra Moccia: arriva la conferma del tribunale del Riesame; Processo al clan Moccia, imputati restano liberi: Tribunale conferma scarcerazioni; Il clan Moccia fuori dal carcere, uno scandalo ignorato. «Noi siamo la camorra che investe, quella pulita».
Processo al clan Moccia, imputati restano liberi: Tribunale conferma scarcerazioni - Il Tribunale del Riesame ha rigettato l'appello presentato dagli inquirenti contro la scarcerazione di 15 imputati nel processo contro il clan Moccia di ... Lo riporta fanpage.it
Clan Moccia, il Riesame gela la Procura: respinto l’appello sulle scarcerazioni - Il tribunale del Riesame di Napoli ha respinto l’appello presentato dalla Procura di Napoli c ... Riporta internapoli.it