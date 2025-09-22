Clan Moccia il Riesame respinge il ricorso | restano liberi i 15 imputati
Restano in libertà i componenti della famiglia Moccia, ritenuti al vertice dell’omonimo clan di Afragola. La decima sezione del tribunale del Riesame di Napoli, presieduta dal giudice Gallo, ha infatti rigettato l’appello presentato dalla Procura contro la scarcerazione dei 15 imputati al processo in corso, disposta mesi fa per decorrenza dei termini di custodia cautelare. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
