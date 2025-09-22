Clamoroso a Londra Guardiola si è votato al corto muso | il City parcheggia il bus contro l’Arsenal record negativo di possesso palla
Sotto il sole del cielo di Londra, in una domenica di football inglese, è accaduto un evento straordinario: dopo tre lustri di calcio votato all’attacco, Pep Guardiola ha pensato a difendersi. La controriforma di chi ha fatto la riforma. Nell’ 1-1 ottenuto contro l’ Arsenal all’Emirates, il giochetto stava quasi per riuscire. I londinesi hanno infatti pareggiato dopo un lungo assalto solo al 93’ con un pallonetto di Martinelli che ha bucato Donnarumma, spiazzato dal buco che aveva squarciato il muro eretto da Pep per portare a casa il terzo successo di fila e rilanciarsi nella lotta per il titolo in Premier. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
