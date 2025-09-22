Civitavecchia in 4 uffici postali di civitavecchia il turno allo sportello si può prenotare con una telefonata

Roma, 22 settembre 2025 – Nei quattro uffici di Civitavecchia con il gestore delle attese, oltre alle prenotazioni da remoto effettuate tramite app o sito di Poste Italiane, il turno allo sportello si può prenotare anche con una telefonata al numero 06.4526.4526. Il nuovo servizio è disponibile negli uffici postali di Civitavecchia: Civitavecchia Centro (Via Giordano Bruno 11), Civitavecchia 1 (Largo Monsignore Giacomo D’Ardia 22), Civitavecchia 2 (Via Achille Montanucci 13B) e Civitavecchia 3 (Via Alcide De Gasperi). La modalità è stata pensata soprattutto per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali, come le persone più anziane, che così possono pianificare un appuntamento in ufficio postale in modo semplice e secondo le proprie esigenze. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

