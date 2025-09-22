Citterio Brunch | il ritorno al gusto autentico dei salumi Dal maritozzo salato allo spiedino chic di frutta fino alla tartelletta gourmet

Sempre più consumatori scelgono di tornare al piacere del gusto autentico, riscoprendo sapori veri e ricette che valorizzano la qualità delle materie prime. Un trend che segna un ritorno alla convivialità genuina e al piacere dello stare insieme, anche in momenti informali come il brunch. Con questo spirito nasce il progetto Citterio Brunch, un invito a portare in tavola i salumi Citterio con abbinamenti creativi e contemporanei, senza rinunciare all’essenza della tradizione e del gusto. Per raccontare questa esperienza, la food blogger Federica Gianelli, in arte Papillamonella e lo chef Alessandro De Santis hanno ideato tre ricette che interpretano in modo originale il connubio tra tradizione e innovazione per un brunch all’insegna dell’esplosione di gusto e dell’originalità. 🔗 Leggi su Newsagent.it

