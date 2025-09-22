Cittadella del Gusto 2025 a inizio novembre ad Arezzo | le anticipazioni
Quando l’eccellenza culinaria Made in Italy viene mixata con il fattore Innovazione il piatto è servito (e molto ‘gustoso’): a inizio novembre (1-4 novembre 2025, dalle ore 10 alle 19) Arezzo Fiere ospiterà la tanto attesa Cittadella del Gusto 2025. L’edizione 2025 dell’evento dedicato all’enogastronomia sarà sicuramente molto intensa e ricca di special guest, intrattenimento e sorprese. Ma andiamo per ordine. La Cittadella 2025 intende costituire a tutti gli effetti un fulcro strategico nel pianeta delle relazioni aziendali nel settore HO.RE.CA., agro-alimentare ed enogastronomico. CITTADELLA DEL GUSTO 2025 AD AREZZO: CANALE HORECA SOTTO I RIFLETTORI. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
In questa notizia si parla di: cittadella - gusto
FESTA GRANDA 2025 – Pergine Valsugana Dal 12 al 14 settembre il centro storico si trasforma in un grande palcoscenico di cultura, musica, sport, convegni, giochi e intrattenimento! Cittadella del gusto con piatti tipici trentini e la famosa frittura m - facebook.com Vai su Facebook
“Quartieri in Festa” in Cittadella: la cena sabato 20 e la festa domenica 21 settembre; Machu Picchu, esplode la bolla: scioperi e proteste mettono in ginocchio il turismo nella cittadella Inca peruviana; OMEGNA - San Vito 2025.
Quando Tirrenia aveva studios, mostra su cittadella del cinema - Un'installazione sulla strada che conduce a Tirrenia, frazione balneare di Pisa, ricorderà il legame della località marittima con gli studios cinematografici e più in generale col cinema italiano che ... Da ansa.it