Cittadella del Gusto 2025 a inizio novembre ad Arezzo | le anticipazioni

Danielebartocciblog.it | 22 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando l’eccellenza culinaria Made in Italy viene mixata con il fattore Innovazione il piatto è servito (e molto ‘gustoso’):  a inizio novembre (1-4 novembre 2025, dalle ore 10 alle 19) Arezzo Fiere ospiterà la tanto attesa Cittadella del Gusto 2025. L’edizione 2025 dell’evento dedicato all’enogastronomia sarà sicuramente molto intensa e ricca di special guest, intrattenimento e sorprese. Ma andiamo per ordine.  La Cittadella  2025 intende costituire a tutti gli effetti un fulcro strategico nel pianeta delle relazioni aziendali nel settore  HO.RE.CA., agro-alimentare ed enogastronomico. CITTADELLA DEL GUSTO 2025 AD AREZZO: CANALE HORECA SOTTO I RIFLETTORI. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

