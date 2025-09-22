Città di Varese di misura Resta in scia alla capolista

La vittoria, seppur di misura sul sintetico del Sivori di Sestri Levante, lancia il Città di Varese verso il turno infrasettimanale di mercoledì, quando riceverà tra le mura amiche del Franco Ossola la Cairese. I biancorossi schierati con il 4-3-3 dall’allenatore Ciceri hanno avuto ragione dei coriacei liguri disposti con una difesa a cinque. Decisivo è stato il 5’ minuto del secondo tempo quando è riuscito a far breccia nella retroguardia avversaria Guerini, autore di un spettacolare quanto efficace tiro a giro di sinistro che si è andato ad infilare sul secondo palo. Un successo importante anche in vista di una settimana intensa e che ha bissato quello della prima giornata ad Imperia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

