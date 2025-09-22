Città Alta e l’assedio dei furgoncini Palafrizzoni valuta hub esterni

LE CONSEGNE. Martedì vertice con gli operatori del carico-scarico, giovedì il tema in Giunta. Le ipotesi: punti di consegna unici o ulteriori restrizioni. Amaddeo: «Creiamo gruppi d’acquisto». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Città Alta assediata dai furgoncini: in 500 hanno chiesto il pass di ingresso - Dopo l’accensione delle telecamere per monitorare (ed eventualmente sanzionare) gli ingressi dei furgoni che scaricano merci lungo la Corsarola, Palafrizzoni è pronto ad attivare gli occhi elettronici ... Come scrive ecodibergamo.it

