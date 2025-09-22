Ciro Grillo oggi la sentenza al processo per stupro di gruppo

Tempio Pausania, 22 settembre 2025 – E’ il giorno della giudizio per Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, e per Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria, accusati di stupro di gruppo per i fatti risalenti alla notte tra il 16 e il 17 luglio del 2019 nella villetta della famiglia Grillo a Porto Cervo, in Sardegna. Il tribunale di Tempio Pausania emetterà oggi la sentenza al processo di primo grado. La procura ha chiesto 9 anni di carcere per tutti e quattro gli imputati. Dalla denuncia di una ragazza italo norvegese, 8 giorni dopo gli accadimenti, sono partite le indagini approdate poi nel procedimento che si è concluso oggi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ciro Grillo, oggi la sentenza al processo per stupro di gruppo

