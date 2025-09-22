Ciro Grillo | oggi attesa la sentenza per il processo di violenza sessuale di gruppo

Oggi è il giorno decisivo per il processo che vede imputato Ciro Grillo insieme a tre amici (Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia) con l’accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa italo-norvegese. I fatti contestati risalgono alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, in una villa a . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

