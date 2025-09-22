Ciro Grillo e tre amici condannati per violenza sessuale | la sentenza
Il tribunale di Tempio Pausania ha emesso oggi la sentenza di primo grado nel processo che vedeva imputati Ciro Grillo, figlio del comico Beppe Grillo, insieme a Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro giovani sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo per fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
