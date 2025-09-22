Ciro Grillo e tre amici condannati per violenza sessuale | la sentenza

Il tribunale di Tempio Pausania ha emesso oggi la sentenza di primo grado nel processo che vedeva imputati Ciro Grillo, figlio del comico Beppe Grillo, insieme a Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro giovani sono stati accusati di violenza sessuale di gruppo per fatti avvenuti nella notte tra il 16 e il . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

ciro grillo tre amiciSentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo - È arrivata la sentenza del processo di primo grado a Tempio Pausania per Ciro Grillo e tre amici, accusati di violenza sessuale di gruppo a Porto Cervo ... Secondo fanpage.it

ciro grillo tre amiciCiro Grillo e i tre amici condannati per lo stupro di gruppo a due ragazze - Si chiuderà oggi, con la sentenza di primo grado del Tribunale di Tempio Pausania, il processo per violenza sessuale di gruppo ai danni di due giovani donne, che ... Riporta leggo.it

